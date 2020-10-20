Yerhov, Dünya gazetesi için yazdı: Her kriz yeni fırsat demek, pandemi döneminde bazı alanlarda Rus-Türk işbirliği arttı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dünya gazetesinin Rusya eki için bir makale kaleme aldı. Yerhov, pandemi nedeniyle hayatın ritminde önemli ölçüde bir değişiklik olmasına ve bazı ürün kalemlerinde ticaret hacmi düşmesine rağmen, bu dönemde tarım ve tıp gibi alanlarda Rusya-Türkiye ilişkilerinde gelişim gözlendiğini ifade etti.
☝️Читайте статью Посла России в Турции А.В.Ерхова для турецкого издания «Дюнья» по проблематике 🇷🇺🇹🇷 торгово-экономических отношений.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) October 19, 2020
📖 #Rusya Büyükelçisi Aleksey #Erkhov’un @dunya_gazetesi’nin Rusya Eki için kaleme aldığı makaleyi okuyunuz.
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Yerhov, makalede, “Tarımı ele alacak olursak geçen yılın göstergelerine göre en fazla büyümeyi burada kaydettik” ifadelerini kullandı.
Yerhov’a göre, geçen yıl yüzde 26.4 artan bu alandaki ticaret, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı.
Diğer yandan pandemi kaynaklı tüm zorluklara rağmen turizm karşılıklı işbirliğinin ana alanlarından biri olmaya devam etti, Rus turistler Türkiye’deki tatil beldelerini tercih etti.
Yerhov, ayrıca “2019 yılında gerçekleştirilen karşılıklı kültür ve turizm yılına bener bir şekilde 2021 ve 2022’yi karşılıklı ticaret ve teknoloji yılı ilan etmeyi düşünmemizin vakti geldi” dedi.
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‘Pandemi tıp alanındaki işbirliğimizi yoğunlaştırdı’
“Her kriz yeni fırsat demek” sözünü hatırlatan Yerkov, “Pandemi ülkelerimiz arasında yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Koronavirüs enfeksiyonun yayılmasına karşı koymak için yürütülen çalışmalar da dahil olmak üzere tıp alanındaki Rus-Türk işbirliği yoğunlaştı” dedi.
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