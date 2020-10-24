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    Vergi borcu yapılandırmasından detaylar: 31 Ağustos 2020'den önceki dönemi kapsıyor, sigara cezaları dahil değil

    © AFP 2020 / Ozan Köse
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010241043082861-vergi-borcu-yapilandirmasindan-detaylar-31-agustos-2020den-onceki-borclari-kapsiyor-sigara-cezalari/

    Toplam 500 milyar liraya ulaşan yeniden yapılandırma düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020'den önceki borçlar girecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da bu kapsamda olacak.

    Verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun aktardığına göre sigara cezaları ise yapılandırmanın dışında olacak. Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020'den önceki borçlar girecek.

    Gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor

    Yapılandırma hakkı için yıl sonuna kadar müracaat edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.

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    Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu: 18 ay taksit hakkı
    Taksitler 2 ayda bir ödenecek ve 36 aya kadar taksitlendirilebilecek. İlk taksit ödemeleri 2021 Ocak ayında başlayacak. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da komisyona bilgi verirken, kendi alanlarında 289 milyar liralık bir alacağın yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Dilbay, “Burada da 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar TL” dedi.

    165 milyar liralık SGK alacağını da kapsıyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da komisyona bilgi verdi. SGK’nın 165 milyar liralık alacağının kapsama gireceğini belirten Yılmaz, “Genel sağlık sigortalıları da bu süre içinde gelir testine giderse herhangi bir prim borcu ödemeyecekler” diye konuştu. SGK borçları için ödemeler şubat ayında yapılacak.

    Zam ve faizlerde ödeme kolaylığı

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise gündüz saatlerinde düzenlediği basın toplantısında aidatların da kapsama alındığını belirtti. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getiren Muş, “Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor” diye konuştu.

    OSB kredi borçları da yapılandırılacak

    KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını kaydeden Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını ifade etti.

    İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

    “Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacak.”

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