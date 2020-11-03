Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık" açıklamasında bulundu.