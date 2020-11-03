Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz" dedi.
Albayrak, şöyle devam etti:
"Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız."
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
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