CHP'li Özel: Sorun Merkez Bankası başkanlarında değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski Maliye Başkanı Naci Ağbal'ın getirilmesini yorumladı.
Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'a konuşan Özel, "Darbe dönemlerini ve kendi istifa ederek ayrılan 1 istisnayı saymazsak Cumhuriyet tarihinin en kısa süreli görev yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal oldu" dedi.
Özel şöyle devam etti:
- "Oysa Murat Çetinkaya, Erdoğan'ın sözünü dinlemediği için görevden alınmış yerine getirilen Uysal, sert faiz indirimleriyle yürütme organıyla ve ekonomi yönetimiyle uyumlu bir yönetim sergilediği izlenimi vermiştir.
- Erdoğan'ın 'Yap' dediğini yaptığı için görevden alınan bir Merkez Bankası başkanıyla karşı karşıyayız. Çünkü Erdoğan'ın talimatlarının, taleplerinin ve ekonomiye yönelik öngörülerinin, ekonomiyi düzeltmeye yeterli olmadığı bir dönem yaşıyoruz.
- Merkez Bankaları verilen görevleri yerine getirebilmek için bağımsız olmak zorundadır. Ancak bu bağımsızlık, AKP iktidarı ile tamamen yok olmuştur. Sorunun başkanın isminde olmadığı ama rejime kasteden Anayasa değişikliğiyle birlikte Tayyip Erdoğan'ın bankaya ve ekonomiye bakışında olduğu çok açıktır.
- Bağımsızlığını yitirmiş siyasi otoriteden talimat alan bir Merkez Bankası'nın kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceği açıktır. Sorun Merkez Bankası başkanlarında değil, Merkez Bankası başkanlarının bağımsızlık bir yana göbekten iktidara bağlı ve yönetilir, yönlendirilebilir, emir verilebilir ve görevden alınabilir olmasında."
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