CHP'li Özel: Sorun Merkez Bankası başkanlarında değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliğiyle ilgili olarak "Sorun Merkez Bankası başkanlarında değil, Merkez Bankası başkanlarının bağımsızlık bir yana göbekten iktidara bağlı ve yönetilir, yönlendirilebilir, emir verilebilir ve görevden alınabilir olmasında" dedi.