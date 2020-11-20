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    Hazine Bakanı Elvan'dan Merkez Bankası'na destek mesajı: Fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacağız

    © AA / Güven Yılmaz
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011201043261810-hazine-bakani-elvandan-merkez-bankasina-destek-mesaji-fiyat-istikrarini-kalici-bicimde-saglayacagiz/

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Merkez Bankası politikalarına destek açıklamasında bulunarak, "Maliye, finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Merkez Bankası politikalarına destek vereceklerini duyurdu.

    Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğini hatırlatan Elvan, ilgili kurumların idari kapasitelerini ve operasyonel yetkinliklerini artıracağını belirtti.

    "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" diyen Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklada şu ifadelere yer verdi:

    © AA / Murat Kula
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    "Ekonomi politikalarının temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Toplumsal refah artışı; istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içermektedir. Bunların ön koşulu da makroekonomik istikrardır.

    Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur. Merkez Bankası 19 Kasım’da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.

    'Makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur'

    Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.

    © AA / Mustafa Kamacı
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    Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz.

    Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir önkoşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.

    Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız."

    Etiketler:
    Enflasyon, mevduat, Kredi, Faiz, politika, Türkiye, Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Lütfi Elvan
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