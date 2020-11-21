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    Türkiye'de PS5'in ilk serisi tükendi: Bireysel satışların yapıldığı sitelerde fiyatı 15 bin TL'ye kadar çıktı

    © Fotoğraf : PlayStation
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011211043265465-turkiyede-ps5in-ilk-serisi-tukendi-bireysel-satislarin-yapildigi-sitelerde-fiyati-15-bin-tlye-kadar/

    Türkiye'de 8 bin 299 TL’lik satış etiketine sahip PS5’in ilk serisinin tükenmesi ile birlikte, bireysel satışların gerçekleştirildiği sitelerde fiyatının 15 bin TL’ye kadar çıktığı görüldü.

    Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre, oyun konsolları arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Sony PlayStation ve en büyük rakibi Microsoft XBox yeni ürünleri ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

    Microsoft’un Xbox Series X’i 10 Kasım tarihinde Türkiye pazarında satışa sunarken, PlayStation 5 ise 19 Kasım tarihinde satışa çıktı. Dünya ile aynı anda satışa çıkan PlayStation 5 ciddi talep görürken, ön siparişlerin de etkisi ile kısa bir süre içerisinde tükendi.

    Sony’nin Türkiye’ye gönderdiği ilk serinin tükenmesi ile birlikte karaborsacılar internet ortamında çok yüksek fiyatlara PlayStation 5 satışına başlarken, bir detay göze çarptı. PlayStation 5’in tavsiye edilen satış fiyatı 8 bin 299 TL olarak belirlenen PS5’in, sitelerde 5 bin 200 TL’ye de, 15 bin TL’ye de satıldığı görüldü. Karaborsacılar fiyatları 15 bin TL’ye kadar çekmişken, markanın açıkladığı fiyatın altında satılan ürünler dikkat çekti.

    Yurt dışından geliyor

    5 bin 200 TL’den satış yapan kişi, kendisi PS5’i yurtdışından daha uygun fiyata aldığı için bu rakamlara satabildiğini söyledi. Türkiye dışından alınan ürünler vergisiz olarak ülkeye sokulabildiği için çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor.

    Örneğin PS5’in ABD satış fiyatı 500 dolar. Bugünkü kurdan hesaplandığında yaklaşık 3 bin 800 TL’ye geliyor. Türkiye’deki ürünlere ise yüzde 20 ÖTV, yüzde 18’lik KDV’ye ek yüzde 50’lik gümrük vergisi uygulanıyor. 15 bin TL’lik fiyat etiketine sahip ilanın satıcısı ise piyasada PS5 kalmadığını, talebin yoğun olduğunu, gün içerisinde 10’dan fazla kişinin aradığını belirtti.

    'Tüm dünyada durum aynı'

    PS5, gördüğü yoğun talep ile oyunseverlerle buluştuğunun ertesi gününde tüm dünyada tükendi. İngiltere’de bir online satış mağazasının paylaştığı sıra tabelasında tam 25 bin kişi bulunuyordu.

    PlayStation yönetimi ile yapılan görüşmelerde, kaç adet PS5 üretildiğini ve Türkiye’ye kaç adet girdiğinin bilgisini veremediklerini vurguladılar.

    Durumun dünya genelinde  aynı olduğunu belirten PlayStation yetkilileri, "Hiçbir ülke için rakamları veremiyoruz, bütün dünyada satışa çıkar çıkmaz tükendi. Uzun kuyruklar oluştu" bilgisini verdi. Pandemi koşulları ile üretimin de sınırlı olması sebebiyle bir sonraki serinin geliş tarihi de belirsiz durumda.

    Etiketler:
    Sony, Fiyat, Satış, Tükeniş, Playstation 5, Türkiye
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