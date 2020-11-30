LPG’ye 4 kuruş zam

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 4 krş/lt



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.