LPG’ye 4 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam geleceğini açıkladı.
Fiyat artışı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompaya yansımayacak.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 30, 2020
01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 4 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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