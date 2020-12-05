Sarp Sınır Kapısı’nda günlük tır geçiş rekoru

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Kara Hudut Kapısı'nda günlük 704 tır geçişiyle rekor kırıldığını söyledi. Akyürek, "Sarp Gümrüğü’nün Gürcistan tarafında zemin betonlama çalışması sıkıntılı bir süreç oluştururken lojistik ve ihracat konusundaki hassasiyetler göz önünde bulundurularak çalışan Artvin'deki tüm idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.

Yöneticilerin duyarlı çalışması sayesinde geçiş rekoru kırıldığını kaydeden Akyürek, şunları söyledi: