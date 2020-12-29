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    2021 emlak ve motorlu taşıtlar vergileri açıklandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012291043478891-2021-emlak-ve-motorlu-tasitlar-vergileri-aciklandi/

    2021 yılında uygulanacak emlak ve motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili detaylar belli oldu. Emlak vergisinde yüzde 4.55 oranında artış uygulanırken bu oran motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 9.11 şeklinde açıklandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı. 

    Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için yüzde 9.11 ve emlak vergisi için ise yüzde 4.55 oranında artış uygulanacak. 

    Yılda iki kez ödeniyor

    Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitle ödeniyor. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonunda gerçekleştiriliyor.

    Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait. 

    Emlak vergisi, belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'nden sorgulanıyor. 

    Kimler muaf?

    Emlak vergisinden muaf olanlar şu şekilde: 

    • Geliri olmadığını beyan eden kişiler,
    • Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,
    • Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor. 
    Kim ne kadar MTV ödeyecek? 

    MTV ise 2021'de en düşük 109 TL en yüksek 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 

    Buna göre, taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

    Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

    Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek. Aynı grupta yer alan fakat matrah değeri 99 bin TL'nin üzerinde kalan araçlar da ise MTV oranı 2 bin 197 TL olacak.

    Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

     

    2021 MTV oranları
    © Fotoğraf
    2021 MTV oranları

    MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor.

    Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı yeniden değerleme tutarına göre 1830 TL olarak belirlendi.

    Geçmiş yıllarda düşürüldü

    Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bundan bir yıl önce, Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Fakat, MTV için belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yıl başında yüzde 12 olarak revize edilmişti.

    2018 yılında da, yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

    2021 MTV tutarı ise, yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı yüzde 9.11 seviyesinde tescil edilmiş oldu.

     

     

     

    Etiketler:
    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), MTV zammı, Emlak vergisi, Vergi
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