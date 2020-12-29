Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Sancak'ın yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir seçildi.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken, yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir getirildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, TOGG'un 2019 yılına ait genel kurul toplantısında Sancak'ın istifası sonrasında yerine seçilen BMC İcra Kurulu Başkanı Denkdemir'in selefinin süresini tamamlaması için yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

TOGG'un internet sitesinde de Sancak'ın yerine Bülent Denkdemir'in girdiği görüldü.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal üye olarak yer alıyor.