ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Aralık-1 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 267'ye yükseldi.

Brent petrol perşembe gününü 51.80 dolardan kapatırken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol günü 48.52 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı.