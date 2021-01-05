Markette yıllık değişim: 85 liralık sepet 113 liraya çıktı

Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Twitter hesabından geçen yılın ve bu yılın ocak ayındaki market alışverişlerinin fişlerini paylaştı.

Diken'in yayınladığı habere göre yumurta, peynir, yağ, makarna ve un gibi temel malzemelerin bulunduğu bir sepet, Ocak 2020’de 85 lira 55 kuruşa satın alınabiliyordu.

Ancak bu yılın ocak ayında aynı ürünlerin toplam tutarı 113 lira 60 kuruşa yükseldi. Bu da yüzde 33’e yakın bir artış anlamına geliyor.

📌“Geçim Sepeti” bir yılda %32,78 arttı.



📌En temel ve en ucuz markalarla yaptığım sadece 10 adet üründen oluşan mini sepet geçen sene Ocak’ta 85,55 TL iken bu ay 113,60 TL oldu.



📌Marketi ve markaları değiştirsem bu oran çok daha yüksek çıkardı. #enflasyon #geçimsepeti pic.twitter.com/3XoBkY5ssa — Doç.Dr.Aysel Gündoğdu (@dragundogdu) January 5, 2021

Doç. Dr. Gündoğdu, şu karşılaştırmayı yaptı: "Geçim Sepeti bir yılda yüzde 32.78 arttı. En temel ve en ucuz markalarla yaptığım sadece 10 adet üründen oluşan mini sepet, geçen sene Ocak’ta 85.55 TL iken bu ay 113.60 TL oldu. Marketi ve markaları değiştirsem bu oran çok daha yüksek çıkardı."

TÜİK, 2020’nin enflasyonunu yüzde 14.6 olarak açıklamıştı. Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise enflasyonu yüzde 36.72 hesaplamıştı.