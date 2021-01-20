Sütün fiyatı üreticide 2 buçuk, markette 8 lira

Büyükbaş hayvan üreticilerinden 2 lira 55 kuruşa satın alınan süt, marketlerde 7-8 lira arasında satılıyor. Üreticiler, yaşanan bu durumdan aracıların kâr ettiğini vurguluyor.

Üreticilerin zorlu şartlar altında besledikleri hayvanlardan toplanan sütler, 2 lira 55 kuruşa satın alınıyor. Fabrikalarda farklı çeşitlerle işlenen bu sütler, marketlerde 7-8 lira arasında alıcı buluyor.

Hayvanlardan sağılan ilk sütlerin ve sonradan işlenenler arasındaki fiyat farkının fazla olduğunu belirten üreticiler, yaşanan bu durumdan aracıların kâr ettiğini vurguluyor.

'En fazla satılacak rakam 5 buçuk lira olmalı'

Marketlerin kendi zam oranlarını ekleyerek satış yaptığını belirten süt üreticisi Abdullah Türkmen, işlenmiş ve üreticiden alınan süt arasında hem fiyat hem de besin değeri farkı olduğunu söyledi.

© İHA Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticilerinden 2 lira 55 kuruşa satın alınan süt, marketlerde 7-8 lira arasında satılıyor. Fiyatlar arasındaki farktan üreticiler memnun değil.

Türkmen, üreticilerin süt satışından zarar ettiğini ifade ederek şunları kaydetti: