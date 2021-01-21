Dolar güne 7.41 liradan başladı, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dolar/TL, bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.1 altında 7.4080'den seviyelerinde, euro/TL 8.9890'dan, sterlin/TL de 10.1570'ten satılıyor.

Dolar endeksi 90.0-90.5 dar bandında sakin bir seyir izlerken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0.2 artışla 1.2150 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de piyasaların gündeminde olduğunu dile getirdi.