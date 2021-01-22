Son dönemde rekor kırıyordu: Bitcoin, 8 ay sonra en kötü seviyesini gördü

Geçen haftalarda 42 bin dolara çıkarak kırdığı rekorun ardından düşüşe geçen Bitcoin, sabah saatlerinde 28 bin 800 dolara kadar geriledi ve daha sonra 30 bin doların üstüne çıktı.

2020'nin son çeyreğinde yükselişe geçen Bitcoin, 2021'in ilk günlerinde peş peşe rekorlar kırdı ve 42 bin doları geçtikten sonra düşüşe geçti. 1 haftadır düşüşünü sürdüren Bitcoin, 30 bin doların altına düştü. Bitcoin sabah saat 04.00 sularında 28 bin 800 dolara kadar düştü. Bu düşüş, Mart 2020 tarihinden bu yana yaşanan en büyük gerileme olarak kaydedildi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 8.304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32.727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

[1/2] There was a stale Bitcoin block today, at height 666,833. SlushPool has beaten F2Pool in a race.



It appears as if a small double spend of around 0.00062063 BTC ($21) was detectedhttps://t.co/o8lz9xagYG pic.twitter.com/IEdPu8JEjt — BitMEX Research (@BitMEXResearch) January 20, 2021

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