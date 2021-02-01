ADA Araştırma: Ankete katılanların yüzde 62.8'i 'Son bir yılda geçim şartlarım kötüleşti' dedi

ADA Araştırma'nın anketine katılanların yüzde 62.8'i, "Son bir yılda sizin/ailenizin geçim şartları ne yönde değişti?" sorusuna "Kötüleşti" yanıtını verdi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre ADA Araştırma, ocak ayına ilişkin olarak yaptığı ankette 26 ilde 3 bin 245 kişiyle görüştü.

"Kovid-19 salgını iş hayatınızı nasıl etkiledi?" sorusuna ankete katılanların yüzde 35.7'si "Herhangi bir işte çalışmıyorum" cevabını verdi. Yüzde 25'lik kesim işe gitmeye devam ettiğini, yüzde 16.2'si ise işsiz kaldığını söyledi. Yüzde 10.3'lük bölüm ise "Maaşım düşürüldü" yanıtını verdi.

"Son bir yılda sizin/ailenizin geçim şartları ne yönde değişti?" sorusuna yüzde 62.8'lik kesim "Kötüleşti", yüzde 28 "Aynı kaldı" ve yüzde 9 ise "İyileşti" cevabını verdi.

"Borcunuzu ödemekte zorluk çekiyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 64'ü "Çok zorluk çekiyorum" ve yüzde 25'i de "Az zorluk çekiyorum" yanıtını verdi. Yüzde 10'luk kesim zorluk çekmediğini kaydetti.