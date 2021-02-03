Bakan Elvan: Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu.
"Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" diyen Elvan, şöyle devam etti:
- "Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."
Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 3, 2021
Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.
Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.
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