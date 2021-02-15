'Eşini öldüren kişi sigortadan para alamaz'

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, eşini öldüren kişinin ferdi kaza sigortasından para alamayacağını söyledi. Doğan, bunun hayat sigortaları için de geçerli olduğunu kaydetti.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal’ın 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan itip öldürdüğü iddiasıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Yakın bir dostunun kendisine "Adamın sigortadan para almak için eşini kayalıklardan attığına yönelik haberleri takip ediyor musun, sigorta bu durumda para ödüyor mu?" diye sorduğunu belirten Doğan, olayın sigorta açısından iki boyutunun olduğunu söyledi.

"Birincisi, eğer dava sonucunda mahkeme, Hakan Aysal’ı suçsuz bulur ve ölümün düşerek, kazaen olduğuna karar verirse sigorta şirketi, 400 bin lirayı eşe öder" bilgisini veren Doğan, şöyle devam etti:

"Mahkeme suçlu bulur da eşini kasten öldürdüğü hükmüne varırsa ne olacak? Bu durumda iki ayrı görüş ortaya çıkıyor. Birincisi, suçlu olan eş, poliçede varis olarak ismi yer alsa da sigortadan hiçbir şekilde para alamıyor ama ölen Semra Aysal’ın diğer varislerine sigortadan 400 bin lira tazminat ödeniyor.

sigortadan 400 bin lira tazminat ödeniyor. İkinci görüş ise, poliçede, varis olarak sadece eşin adı yazıyorsa Hakan Aysal, sigortadan tazminat alamadığı gibi başka varislere de ödeme yapılmıyor. Buradan anlaşılacağı üzere, eş suçlu bulunursa hiçbir şart altında sigortadan yararlanamıyor."

Sigorta olsa da geçersiz

Doğan, konuyu araştırırken kafasına bir hususun daha takıldığını belirtti. "Yaşanan bu olayda, ferdi kaza sigortası, ölümden kısa bir süre önce yapılmış ve iddialara göre de sigorta bedeli ölen kişinin kartı üzerinden ödenmiş. Anlaşılan ortada, sigortadan para almak için işlenmiş bir suç var" diyen Doğan, şunları kaydetti: