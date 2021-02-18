Bakan Pekcan: Azerbaycan ile hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Pekcan, "Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız" ifadesini kullanan Pekcan, şu bilgileri verdi: