Rusya’dan ‘zehirli’ dolara bağımlılığı azaltma çağrısı

Bloomberg ajansına konuşan Ryabkov, Biden yönetiminin Moskova’ya yönelik yaptırım baskısını artırma sinyalleri verdiği için Rusya’nın ekonomisinin dolara bağımlılığını asgariye indirmek için acilen önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Habere göre Ryabkov, “ABD'nin mali ve ekonomik sisteminden kendimizi uzaklaştırmalı ve sürekli düşmanlık eylemlerinin bu zehirli kaynağına bağımlılıktan kurtulmalıyız. Her türlü işlemlerde doların rolünü azaltmamız gerekiyor” diye konuştu.

Rus diplomat, son yıllarda ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımlarının Rus bankalarını, devlet şirketlerini, petrol ve gaz sektörünü, üst düzey yetkilileri ve işadamlarını etkilediğine dikkat çekti.

Moskova’nın dolara bağımlılığını azaltmak için hangi adımları atabileceğini netleştirmeyen Ryabkov, aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkenin ekonomi politikalarından sorumlu olmadığını sözlerine ekledi.

Moskova ile Washington arasındaki hoşnutsuzluğun giderek büyüdüğüne de işaret eden Ryabkov, iki ülke arasındaki ilişkilerin belki de Sovyetler dönemindekinden dahi daha gergin olduğunu sözlerine ekledi.