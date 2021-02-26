TESK'ten bankalara çağrı: Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bankalardan aldığı ticari ve ihtiyaç kredilerini ödemekte çok zorlandığını belirterek, "Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı" ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, esnafın koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Esnafın kamu bankaları ve özel bankalara olan ihtiyaç veya ticari kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Esnafımız bankalardan aldığı ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlanıyor ve iş yerleri açılsa bile en az 2-3 yıl tüm kazancı bu borçların ödemesine gidecek. Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı" dedi.

Palandöken, salgın nedeniyle verilen desteklerden yararlanamayan ve zor günleri kredi çekerek atlatmaya çalışan esnafın umutla iş yerlerini açmayı beklediğini bildirdi.

Esnafın, iş yerini açtıktan sonra birikmiş borçlarını ödemek için çalışacağını ifade eden Palandöken şunları söyledi:

"İş yeri açılmadan önce de açıldıktan sonra da bu borçları, diğer SGK primleri, vergi borçları, yapılandırma taksitleri gibi ödemeler hep üst üste geldi. Esnafımızın 31 Aralık 2020 öncesi dönemde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla Halkbank'tan aldığı kredilerin 2021'in ilk 6 ayındaki ödemeleri ertelenmişti. Diğer tüm kamu ve özel bankalar da bu rahatlatıcı kararı örnek almalı. Esnafın ticari ve ihtiyaç kredileriyle diğer tüm borçları 2022'ye ertelenmeli."