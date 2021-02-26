Vergi borcu ödemeye gidenler hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak

İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek ya da yapılandırmak isteyenler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek ya da yapılandırmak isteyenler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ilk ödemesi için son 2 güne girildi. Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.