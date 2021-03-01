Hazine Bakanı Elvan: Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Elvan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) March 1, 2021
2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması.
Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü.
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