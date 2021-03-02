'Oğluna iltimas geçti' haberleri sonrası Nike'ta üst düzey istifa

Nike'ın üst düzey yöneticilerinden Hebert, oğlunun işiyle ilgili kendi adının da karıştığı şaibelerden dolayı istifasını verdi.

Spor giyim firması Nike'ın Kuzey Amerika bölümünden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdürü Ann Hebert, oğlunun adının karıştığı skandalın ardından istifa etti.

JUST IN: Nike has announced that Ann Hebert, Vice President and General Manager, North America has departed from the company. pic.twitter.com/uI9dPW2kFo — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) March 1, 2021

​Bloomberg Businessweek dergisi geçen hafta Hebert'in 19 yaşındaki oğlu Joe Hebert'in iş faaliyetleriyle ilgili bir haber yaptı. Habere göre Joe, annesinin adına kayıtlı kredi kartıyla Nike'ın sınırlı sayıda piyasaya sürdüğü 600 ayakkabıyı 132 bin dolara satın alıp kendi 'West Coast Streetwear' adlı giyim firmasında sattı ve 20 bin dolardan fazla kâr elde etti. Haberde Joe'nun Kovid-19 döneminde dahi kâr ettiğine dikkat çekildi.

Bloomberg'ün haberinin ardından Joe'nun sınırlı sayıdaki bu ayakkabılara bu şekilde ulaşmasının doğru olup olmadığı sorgulandı; çifti 12 bin dolara satılan ayakkabıları annesinin indirim hakkı sayesinde daha ucuza alıp bu sayede kâr ettiği öne sürüldü.

This Nike reseller situation is so crazy. But honestly the worst part is that Ann Hebert worked her way up the ladder in a male-dominated industry for 25 years only to be knocked down by her clout-chasing son. — Tamara Dhia (@tamaradhia) March 2, 2021

​Bunlar üzerine oğul Hebert, Bloomberg'ü annesinin telefonundan arayıp açıklama yaptı. Annesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Joe, indirim kodu gibi olanaklardan yararlanmadığını savunup annesinin adının bu haberlerde geçirilmemesini istedi.

Instagram of son of Nike exec, who became a reseller. https://t.co/6J6YQG1WQk pic.twitter.com/NkhJFwoyeQ — Darren Rovell (@darrenrovell) March 2, 2021

​Ancak Joe'nun işe annesini karıştırmama çabası yerini bulmadı ve Nike, 25 yıldır bünyesinde görev yapan Ann Hebert'in görevi bıraktığını açıkladı. Nike sözcüsünün aktardığına göre Ann Hebert oğlunun işiyle ilgili durumu 2018'de firmaya bildirmişti.