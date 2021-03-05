2021 yılının zirvesini gören dolar/TL, güne sakin başladı

Dün piyasalar kapandıktan sonra 7.58 seviyelerine kadar tırmanarak 2021 yılının en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu sabah 7.50-7.51 düzeyinde yatay seyirde.

Pazartesi günü hariç hafta boyu yükseliş kaydeden dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki artış baskısıyla 2021 yılının en yüksek seviyesi olan 7.58'e kadar tırmandı.

Dolar/TL'deki yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda oluşan satış baskısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu. Powell'ın değerlendirmeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.54 seviyesine yükseldi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, 7.58'in görülmesinin ardından dün gece yarısı dolar/TL 7.50 seviyelerinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde kur 7.50-7.51 seviyelerinde sakin seyrediyor. Dün piyasa kapanışından sonra 9.08'in üzerine çıkan fakat günü 9 liranın hemen üzerinde kapatan euro/TL de dünkü kapanış seviyelerini koruyor.