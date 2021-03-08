Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla, kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği açıklandı.

Açıklamada, bugünkü Yönetim Kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildiği kaydedildi.