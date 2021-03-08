Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifası sonrası dolarda hızlı yükseliş

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası sonrası döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkat çekti. Dolar/TL kuru, 10 dakika içerisinde 7.57'den 7.68'e yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL de 8.98'den 9.10'un üzerine geldi.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL, geçen hafta 2021 yılının zirvesi görerek 7.50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. 7.59'a kadar tırmanmasının ardından haftayı 7.53'ten kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde hareketli bir gün geçiriyor. Günün ilk bölümünde 7.53-7.55 bandında dengelenen dolar/TL, gün ortasında ani hareketlerle 7.67'nin de üzerine çıktı.

Ardından sınırlı bir geri çekilmeyle kur 7.64-7.65'ler seviyesine indi. Euro/TL de benzer grafikleri çizerek 9 liranın hemen altından 9.10'un üzerine fırladı.

Borsa İstanbul gün içi kazanımlarını sıfırladı

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise açılışın ardından gelen kazanımlarını gün ortasına doğru geri verdi. BİST 100 Endeksi, gün ortası itibarıyla cuma günkü kapanış seviyeleri olan 1.541 puanda seyrediyordu. BİST 100 gün içerisinde 1.553 puana kadar yükselmişti.