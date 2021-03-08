Dolar/TL kuru 7.70 seviyesini test etti

Dolar/TL yeni haftaya risk iştahındaki düşüşle hızlı yükselişle girdi. Kur, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye varan artışla 7.70'in üzerini test etti. Böylelikle 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7.70'in üzeri kaydedildi.

T24'ün Bloomberg HT'den aktardığına göre, küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşadı.

Euro/TL kurunda 9.15'in üzeri görülürken, sepet kur tarafında da günlük yükseliş yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşti. Böylelikle 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7.70'in üzeri kaydedildi.

Saat 17.25 itibariyle dolar/TL 7.67 civarında seyrediyor.

Dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0.5'i buldu

Küresel piyasalar tarafındavadelilerin artıdan eksiye geçtiği, bununla birlikte doların da değer kazandığı görüldü. Bloomberg dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0.5'i buldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1.60 seviyesindeki seyrini korudu.

Geçen hafta ABD tahvil getirilerindeki yaşanan yükselişin etkisiyle kur 7.58'in üzerini görerek Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Güney Afrika, Macaristan, Şili ve Kolombiya ile birlikte bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında saydı.