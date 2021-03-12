Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11.4 arttı

Sanayi Üretim Endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 8.3 civarı artış olacağı yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi'nin ocak ayı verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi geçen ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 azaldı.