Bakan Pekcan: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin süreceğini belirterek, “Hükümetimizce fiyat istikrarının temini ve enflasyonla mücadele yönünde çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek” dedi.

Bakan Pekcan, Dünya Tüketici Hakları Günü vesilesiyle düzenlenen 23’üncü ve 24’üncü Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’ne katıldı. Pekcan, tüketici haklarının korunması noktasında sahip olunan kurumsal kapasiteyi gözler önüne seren en temel mekanizmalardan birinin 'Tüketici Hakem Heyetleri' olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“2020 yılında tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96.1’i tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleşmiş ve sadece yüzde 3.9’u mahkemelere intikal etmiştir. 2020 yılında, tüketici hakem heyetlerinde 861 milyon lira tutarında ürün ve hizmetlerle ilgili 521 bin 533 başvuru karara bağlanmış olup, bu kararların da yüzde 59’u tüketici lehine sonuçlanmıştır. Tüketici hakem heyetlerine başvuruların yaklaşık yüzde 50’sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiğini de ayrıca vurgulamak isterim.”

Para cezası yağdı

Pekcan, “2020 yılında Reklam Kurulu 13.2 milyon lira, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu da 18.3 milyon lira olmak üzere idari para cezası uygulamıştır” bilgilerini paylaştı.