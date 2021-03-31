Döviz kurları güne yükselişle başladı

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09:40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.3 üzerinde 8.3610'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.5 artışla 9.8180'den, sterlin/TL de yüzde 0.2 değer kazancıyla 11.4935'ten satılıyor.

Dolar endeksi 93.4 ile son 5 ayın en yüksek seviyesini görürken, euro/dolar paritesi 1.1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1.1710 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirttiler.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası gerilemişti

Dün 8.4543'e kadar yükselmesi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarıyla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1.5 üzerinde 8.3362'den tamamlamıştı.

Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.