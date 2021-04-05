İcra dosyaları 22 milyonu aştı, yılın ilk 2 ayında 18 bini aşkın çek karşılıksız çıktı

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı rapora göre, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bir yıl öncesine göre 1 milyon 552 bin 840 adet artarak 22 milyon 248 bin 239'a çıktı. Yılın ilk iki ayında 4 bin 157 kişinin toplam 18 bin 47 adet çeki ise karşılıksız çıktı.

İcra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 248 bin 239’a ulaştı. 1 Ocak-26 Mart günleri arasında icra ve iflas dairelerine 1 milyon 928 bin 390 yeni dosya daha eklendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda, vatandaşın bankalara olan borcunun 850 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilerek "İktidarın salgın sürecinde destek vermek yerine, bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatandaşların bankalara olan borcunun geçen yıl yüzde 41 oranında büyümesine yol açtı" denildi.

1 Ocak-26 Mart tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 1 milyon 928 bin 390 yeni dosyanın ulaştığına işaret edilen raporda "1 milyon 885 bin 644 dosya ise sonuçlandırıldı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bir yıl öncesine göre 1 milyon 552 bin 840 adet artarak 22 milyon 248 bin 239'a çıktı" ifadelerine yer verildi.

Raporda yer alan bilgilerden bazıları şöyle: