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    ABD Yüksek Mahkemesi, Oracle ile telif hakkı ihtilafında Google'dan yana karar verdi

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104051044199706-abd-yuksek-mahkemesi-oracle-ile-telif-hakki-ihtilafindaki-googledan-yana-karar-verdi/

    ABD'de 10 yıldır devam eden hukuk savaşında son sözü Yüksek Mahkeme söyledi. En üst mahkeme, Google'ın dünyanın akıllı telefonlarının çoğunu çalıştıran Android işletim sistemini kurmak için Oracle yazılım kodunu kullanmasının, federal telif hakkı yasasını ihlal etmediğine hükmetti.

    ABD merkezli çok uluslu yüksek teknoloji devi Alphabet Inc'e bağlı olan ve internet arama motorları içinde tekel oluşturmakla eleştirilen Google'a ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yargı zaferi hediye edildi.

    Yüksek Mahkeme, Google'ın dünyanın akıllı telefonlarının çoğunu çalıştıran Android işletim sistemini kurmak için Oracle yazılım kodunu kullanmasının, federal telif hakkı yasasını ihlal etmediğine hükmetti.

    En üst mahkemenin 2'ye karşı 6 oyla alındığı kararla daha alt mahkemenin Google'ın Android'e Oracle yazılım kodunu dahil etmesinin ABD telif hakkı yasalarına göre adil kullanım oluşturmadığı yönündeki kararını bozdu. 

    Çoğunluk kararının gerekçesini yazan Yargıç Stephen Breyer, "Oracle'ın koduyla ilgili telif hakkı dayatmasına izin vermek, bunu yeni programların gelecekteki yaratıcılığını sınırlayan bir kilit haline getirerek kamu yararına zarar verecektir. O zaman anahtar yalnızca Oracle'da olacaktır" dedi. 

    Oracle'ın 2010'da açtığı telif hakkı ihlali davasının defalarca karşılıklı temyize götürüldüğü 10 yıllık hukuk savaşının sonucunda, arama motoru devi muazzam tazminat ödemekten kurtuldu. Zira süreci bilen kaynaklara göre Oracle'ın başta 8 milyar dolar olan tazminat talebi 20-30 milyar dolara kadar çıktı. 

    Oracle'ın davası, Google'ı, Android kurup milyarlarca dolar gelir elde etmek için 11 bin 330 satır bilgisayar kodunu ve düzenlenme biçimini kopyalayarak Java yazılımını çalmakla suçluyordu.

    Geliştiricilerin milyonlarca uygulama tedarik ettiği Android, artık dünyadaki mobil cihazların yüzde 70'inden fazlasını işletiyor.

    Google'ın savunması, bilgisayar programını kopyalamadığı, sadece bir bilgisayar programını veya platformunu çalıştırmak için gereken Java yazılım kodunun öğelerini kullandığı yönündeydi. Federal telif hakkı yasası, işletim yöntemlerini koruma altına almıyor.

    Kaliforniya merkezli iki şirket arasındaki ihtilaf Google'ın Oracle'ın yazılım kodunu adil şekilde kullanıp kullanmadığı, buna telif hakkı yasası uyarınca izin verilip verilmediğine de kapsıyordu.

    Yılan hikayesine dönen yargı sürecinde 2016'da Google'ı aklayan kararı 2018'de bozan federal mahkeme, Google'ın Oracle'ın uygulama programlama arayüzlerinin unsurlarını kullanmasının 1976 Telif Hakkı Yasası'nın adil kullanım doktrini kapsamında izin verilemeyeceğine hükmetmişti. Dolayısıyla Google'ın bunları bir mobil platforma uyarlayarak yeni bir şeye dönüştürdüğü iddiasını reddetmişti.

    Toplam yıllık gelirleri 175 milyar doları geçen her iki şirket, kendi aleyhine çıkacak kararın inovasyonu olumsuz etkileyeceğini savunageldi.

     

     

    Google, Android'e kopyaladığı kısayol komutlarının, geliştiricilerin platformlar arası çalışacak programlar yazmasına yardımcı olduğunu, bunun da yazılım inovasyonu ile bilgi çağının anahtarı olduğunu söylerken, Oracle, geliştiricilerin kolayca çalınacağını bilerek yeni bir yazılım yaratmayacağına dikkat çekti.

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