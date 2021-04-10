Hürriyet yazarı Baştürk: Bodrum'da bu yaz menü fiyatları uçuşa geçecek

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Bodrum'da yeme - içme fiyatlarının bu yıl rekor kıracağını ileri sürdü. Baştürk, "Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor. Başlangıç ve salataların da 100 liranın üstünde olması öngörülüyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, 'Bodrum’da yeme-içme fiyatı bu yıl rekor kıracak' başlığıyla yayımlanan yazısına göre yaz sezonuyla ilgili birkaç gündür araştırma yaptığını söyledi.

"Mekanlarda bir ana yemeğin bu sezon Bodrum’da ortalama 250 lira olması bekleniyor" diyen Baştürk, şöyle devam etti: