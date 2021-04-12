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    Borsa

    Yabancı yatırımcıdan 3 ayda borsada 1.9 milyar dolar net satış

    © REUTERS / Ralph Orlowski/File Photo
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Yabancı yatırımcılar bu yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da net satım yönünde pozisyon aldılar. Yabancı martta 1.2 milyar dolarlık net satım yaparken, ocakta 444.1 milyon, şubatta ise 253.8 milyon dolarlık satım gerçekleştirdi.

    Yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasında yılın ilk üç ayında net satışçı oldu. Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar martta 1 milyar 226.8 milyon dolar net satım yaptı. Yabancılar mart ayında 27 milyar 675 milyon dolarlık alım, 28 milyar 901.8 milyon dolarlık da satış yaptı.

    Dünya'nın haberine göre yabancının en fazla satış yaptığı hisse ise 435.1 milyon dolarla Garanti Bankası olurken onu 142.7 milyon dolarla Akbank takip etti. Yabancının en fazla net alım yaptığı hisse ise 92.9 milyon dolarla Turkcell ve 45.9 milyon dolarla Petkim oldu. İlk çeyrekte 1.9 milyar dolarlık satış yapan yabancı yatırımcıların borsadaki payı ise yüzde 42.46 ile tarihi en düşük seviyede.

    Verilere göre yılın ilk 3 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 92.16 milyar dolar, satım işlemleri 94.08 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 924.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların 2020 yılının aynı dönemindeki alımları 42.57 milyar dolar, satımları 45.01 milyar dolar olmuş, böylece net 2.4 milyar dolarlık net satım gerçekleştirmişlerdi.

    Garanti Bankası hisseleri Merkez Bankası başkanı değişimi sonrasında sert gerilemişti. Değişiklik mart ayı sonunda yaşanmış olsa da yabancının mart işlemlerinde yine en çok satılan hisse olarak öne çıktı.

    Garanti’de 1 aylık net satım 435.1 milyon dolar. Garanti’de payı 19 Mart’ta yüzde 60.14 olan yabancı yatırımcıların bu sahiplik oranı 31 Mart’ta yüzde 46.38’e geriledi. İkinci en çok satılan hisse de 142.7 milyon dolarla Akbank. Akbank’ta da 19 Mart’ta yüzde 58.68 olan yabancı payı ay sonunda yüzde 53.06’ya indi.

    Son ayların borsanın en değerli şirketi Ford Otosan da mart ayında yabancının satım yaptığı ilk üç hisse arasında yer aldı. 95.7 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancı payını da yüzde 71.25’e düşürdü. Tüpraş’taki mart ayı net satışı ise 73.2 milyon dolar. Sabancı Holding’de 66.3 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi yabancı yatırımcı.

    Pegasus hariç havacılıkta net alıcı

    Yabancı yatırımcının net alımda tercih ettiği hisseler arasında birinci 93 milyon dolarla Turkcell oldu. Mart başında yüzde 78.32 olan Turkcell’de yabancı payı ay sonu itibariyle yüzde 81.13’e yükseldi.

    Yine yabancı kurumların öneri listelerinde sık sık yer alan Petkim hisselerinde de 45.9 milyon dolarlık net alım yaptı yabancı yatırımcılar. Petkim hisselerinde de mart başında yüzde 22.82 olan yabancı payı ay sonunda yüzde 28,41’e çıktı.

    Ülker Bisküvi’de 37 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların pandemi nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektörü şirketlerinden Türk Hava Yolları'nda 36.7 milyon dolarlık net alımı dikkat çekti. Yine diğer havacılık hizmetleri şirketinden Çelebi’de de yabancı 36.3 milyon dolar, DOCO’da ise 18.5 milyon dolar net alım yaptı. Ancak Pegasus’ta yabancı yatırımcı 14.1 milyon dolar net satım gerçekleştirdi.

    Beşiktaş yabancı yatırımcının gözdesi oldu

    Yabancı yatırımının martta en çok alım yaptığı spor kulübü hissesi ise süper ligde liderliğini sürdüren Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ta yabancının net alımı 4.6 milyon dolar oldu.Beşiktaş hisseleri de martta yatırımcısına yüzde 109.3 kazandırdı. Bu Beşiktaş hisseleri tarihindeki en yüksek ikinci getiriye işaret ediyor.

    Yabancının martta en fazla net satım yaptığı spor hissesi ise 4.6 milyon dolar ile Galatasaray oldu. Galatasaray hisseleri martta yüzde 13.6 değer kaybetmişti.

    Trabzonspor hisselerinde ise yabancının net satımı 448.2 bin dolar oldu. Trabzonspor hisseleri de martta yüzde 14.9 gerilemişti.

    Fenerbahçe de ise yabancının net satım miktarı 181.3 bin dolar. Fenerbahçe hisselerinde yüzde 3.3 değer artışı yaşanmıştı mart ayında. Spor endeksi ise martta yüzde 10.9 yükseldi.

    Etiketler:
    Borsa İstanbul, Hisse, Galatasaray, Beşiktaş, Ford Otosan, Turkcell, Akbank, Garanti Bankası
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