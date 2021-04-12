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    TBMM Genel Kurulu

    CHP, 128 milyar dolar için TBMM'de genel görüşme istedi

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    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104121044251608-chp-128-milyar-dolar-icin-tbmmde-genel-gorusme-istedi/

    CHP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki (TCMB) 128 milyar doların akıbetiyle ilgili olarak TBMM’de genel görüşme açılmasını talep etti.

    CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TBMM) 128 milyar doların hangi yöntemlerle kimlere satıldığı, döviz rezervleriyle ilgili meydana gelen sorunlar ve "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin yasaklanması konularının değerlendirilmesi için genel görüşme önergesi hazırladı.

    CHP grubu tarafından TBMM Başkanlığı’na teslim edilen önergenin 13 Nisan'da görüşülmesi istenecek.

    TBMM Başkanlığı’na sunulan önergenin gerekçesinde, 128 milyar dolarlık rezervle ilgili kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapılmadığı ifade edildi. CHP’li belediyelerin astığı '128 milyar dolar nerede?' afişlerinin söküldüğü de hatırlatılan önergenin gerekçe kısmında şunlar kaydedildi:

    'Bu paranın nereye gittiğini sormak bir yurttaşlık görevidir'

    • "Merkez Bankası’nın kamuoyuna açıkladığı veriler bankanın brüt olarak 90 milyar doların altında bulunan brüt döviz ve altın rezervine karşılık, yurt içine ve yurt dışına swap borçlarıyla birlikte toplam 150 milyar dolarlık bir döviz ve altın borcu bulunmaktadır. Dolasıyla Merkez Bankası’nın 60 milyar dolar civarında bir döviz açığı bulunmaktadır. Oysa çok değil daha 2017 yılı sonunda Merkez Bankası’nın 35 milyar, 2018 yılı sonunda 28 milyar, 2019 yılı sonunda 19 milyar dolar döviz fazlası bulunuyordu. Merkez Bankası, son yıllarda bu döviz fazlasını erittiği gibi 60 milyar dolarlık döviz açığı oluştu. Aynı dönemde Merkez Bankası’na, reeskont kredisi, borçlanma ve benzeri yollarla gelen döviz ve altınlarla, bilinen yollardan çıkan dövizi karşılaştırdığımızda ortaya 128 milyar dolarlık açıklanamayan kayıp çıkmaktadır. Bu paranın nereye gittiğini sormak bir yurttaşlık görevidir.

    'Merkez Bankası’nın bu konuyla ilgili olarak aylardır resmi bir açıklama yapmamış olması manidar'

    • Aylardır konuşulmasına ve sorulmasına, önceki Merkez Bankası Başkanının da ‘128 milyar doların nereye satıldığını araştırmak istediği’ için görevden alındığına ilişkin yalanlanmayan haberlere rağmen Merkez Bankası’nın bu konuyla ilgili olarak aylardır resmi bir açıklama yapmamış olması manidardır.

    'Anayasal bir suçtur'

    • CHP örgütlerinin çeşitli il ve ilçelerde bilboardlara astığı ‘128 milyar dolar nerede’ pankartları için 'Cumhurbaşkanına hakaret' edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet savcılıkları tarafından re’sen soruşturmalar açılmaktadır. Bir siyasi partinin ülkenin kaynaklarının nerelere harcandığını sorması Anayasal hakkı olduğu gibi, bu sorulara da bu günkü sistemde 'yürütmenin başı' olması nedeniyle Cumhurbaşkanın cevap vermesi gerekir. Cumhuriyet savcılarının, Anayasal bir hakkı 'Cumhurbaşkanına hakaret' diyerek engellemesi Anayasal bir suçtur."

    CHP’nin TBMM’de genel görüşme talep ettiği ve yanıt bulunmasını amaçladığı sorular ise şu şekilde sıralandı:

    • "128 milyar dolar nerededir, kimlere hangi yollarla satılmış ya da aktarılmıştır?

    • 128 milyar doların kaybolduğu dönemde ekonomiden sorumlu olan bakan şimdi nerededir? Ortadan kaybolmak sorumluluktan kurtulmaya yeter mi?

    • '128 milyar dolar nerede?' sorusu yüzünden Cumhuriyet savcılarının hakarete uğradığını düşündüğü Cumhurbaşkanının bu 128 milyar doların kaybolmasındaki sorumluluğu nedir?

    • Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, basını tek başına kontrol eden Cumhurbaşkanının ülkenin 128 milyar dolarlık rezervinin eritilmesinden haberinin olmaması mümkün müdür? Eğer bu mümkünse ülkenin daha hangi değerleri kaybolmakta ve kaybolma tehlikesi altında bulunmaktadır.

    • Önceki Merkez Bankası Başkanının, 128 milyar doların akibetini araştırmak istemesi yüzünden Cumhurbaşkanının öfkelendirdiği için görevden alındığı iddiaları doğru mudur?"

    Etiketler:
    Ekonomi, Görüşme, tl, Dolar, Rezerv, Döviz, Merkez Bankası, CHP, TBMM
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