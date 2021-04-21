Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uygulanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devreye sokulan kısa çalışma ödeneğinde beklenen adım geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, turizm sektöründe mayıs ayında sona erecek KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdiklerini duyurdu.