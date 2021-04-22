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    Kuşadası, koronavirüs, tatil, deniz

    Yazlık kiraları sezonluk 400 bin liraya yükseldi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104221044333151-yazlik-kiralari-sezonluk-400-bin-liraya-yukseldi/

    Yaz aylarını kalabalıktan uzak, izole şekilde geçirmek isteyenler büyük bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi tatil bölgelerinde sezonluk kiralar 400 bin liraya ulaştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde tatil sezonunun başlamasına çok az bir süre kala, otel yerine yazlık evleri tercih edenlerin kesenin ağzını iyice açması gerekiyor. 3-4 aylık kiralamalarda büyük paralar talep eden ev sahibi, emlakçı, aracı, komisyoncular tatil sektörünü olumsuz etkilemeye başladı.

    Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre yaz sezonu olarak bilinen haziran - temmuz - ağustos aylarında kiralanan yazlıklar için fahiş fiyatlar ortaya atılmaya başlandı. Alaçatı’daki 140 metrekare villaya sezonluk olarak 400 bin lira fiyat çekildi.

    Çeşme bölgesinde 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan yaz sezonu için kiralık yazlıklar kiracılarını beklemeye başladı.

    Çeşmeyi'yi Bodrum takip ediyor

    Popüler tatil yerleri arasında yer alan Bodrum'da da kiralık yazlıklar bulunuyor. 250 bin lira civarında sezonluk kiralanan yazlıklarda tatil yapmak mümkün hale geliyor. Aylık olarak düşünüldüğünde ise 83 bin liraya tatil gerçekleştirilmiş oluyor.

    Denize uzak yazlığa 130 bin lira fiyat çekiyorlar

    Denizden uzak, şehrin içinde kalan villa tarzı yazlıklara Alaçatı’da 130 bin lira fiyat vermeye başladılar. Şehrin içindeki villada aylık kira bedeli 43 bin liraya denk geliyor.

    Yeme - içme kiralayana dahil

    Sadece villayı kiraya veren mal sahibi ya da emlakçılar sonrasında kiracıyı kaderine terk ediyor. Otellerdeki gibi temizlik, yemek, aktivitelerin bulunmadığı villalarda bu gider kalemleri de ortaya çıkıyor. Ayrıca tatile gidenler tatil yapmak yerine evin temizliği, yemek işleri, alışverişiyle de uğraşmak zorunda kalıyor.

    Satın alma fiyatı 2-3 milyon lira

    Yazlık evler satın alınmak istendiğinde ortalama olarak 2-3 milyon liraya satın alınıyor. Ev sahibi 4-5 yıl evini kiraya vererek neredeyse evin satış bedelini kısa sürede elde etmiş oluyor. Büyük paraların döndüğü sektörde kış ayları için de sezonluk kiralamalar gerçekleştirildiği düşünülürse bu süre 3 yıla kadar geriliyor.

    Fatura yok, ücretler elden ve döviz olarak isteniyor

    İlan sitesindeki emlakçıdan aldığımız bilgilere göre ev sahipleri konutların ücretlerini elden ve aslında döviz olarak almak istiyor. Ülkemizde dövizle kiralamanın yasak olması nedeniyle ilan sitelerine Türk Lirası cinsinden fiyatların girildiğini belirten komisyoncu, fatura olarak sadece emlakçılık ücretinin belgelendirilebileceğini söyledi. Böylece elden ödeme yapılacağı için de ev sahibinin herhangi bir vergilendirmeye tabi olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor.

    Sadece 4 aylık ve 400 bin lira kirası olan yazlık için 5 bin euro depozitonun yanında aylık olarak 2 bin lira havuz ve çim bakımı ücreti de talep ediliyor.

    'Enteresan fiyatlar oluştu'

    Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yazlık ev kiralamalarında salgın ile birlikte enteresan fiyatlamaların oluştuğunu söyledi. Aylık ortalama olarak 10 bin lira olan kiraların koronavirüs salgınıyla birlikte 50 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

    Taş, "İnsanlar koronavirüs öncesinde tatil amaçlı olarak haftalık ya da iki haftalık olarak kiralamalar yapıyordu. 9-10 aydır yazlık evlere ilişkin 3-4 aylık kiralama yapma talebi oluştu" dedi.

    Yazlık evi olup kullanmayanların evlerini kiraya verdiklerini belirten Taş “Birçok insan Ege sahillerindeki evleri ‘Önce kiralayayım, alışırsak satın alırım’ düşüncesiyle kiralıyor. Bu nedenle hem satılık hem de kiralık yazlık sayısı oldukça azaldı. Talep de arttığı için kiralar yükseliyor. Bu durumu biz de tasvip etmiyoruz dedi.

    Taş, kiralama yapılırken mağdur olunmaması adına kurumsal firmalardan destek alınması gerektiğini belirtti. Taş "Komisyoncuların bazıları ev sahiplerine farklı fiyat belirtiyor. Gurbetçilerin sahip olduğu evleri 10 bin liraya kiraya verdim deyip, aslında 25-30 bin liraya kiraya verebiliyorlar. Arada kalan 15-20 bin lira parayı da her ay kendilerine alıyorlar" dedi.

    Etiketler:
    Kiralık, Fiyat, yazlık, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Bodrum, Alaçatı, Çeşme
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