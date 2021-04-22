Merkez Bankası: Sıkı duruş, oynaklığa karşı tampon olacak

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı duruşun korunacağını bildiren Merkez Bankası, "Sıkı parasal duruş enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 Nisan'daki Para Politika Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin toplantı özetini yayınladı.

Enflasyon görünümü üzerinde risklere vurgu yapan Merkez Bankası, mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceğini açıkladı.

Dünya'nın haberine göre açıkalamada "Sıkı parasal duruş enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" denildi.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini yineleyerek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdi.