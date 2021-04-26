TOKİ'den ucuz ev fırsatı

Türkiye’de konuta ilişkin talep her geçen gün yükseliyor. Artan nüfusla birlikte konut ihtiyacı her geçen gün yükseliş gösteriyor. Hürriyet’in aktardığına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bu talebi karşılamak için uygun fiyatlı konutlar üretiyor.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde binlerce konut oldukça makul fiyatlardan yeni sahiplerini buluyor.

İşte satışa çıkan konutlar:

Balıkesir Manyas 2+1 daire

Fiyat: 136.462 lira ile 199.932 lira arasında değişiyor.

Bitlis Ahlat 2+1 daire

Fiyat: 157.844 lira ile 205.275 lira arasında değişiyor.

Bolu Seben 2+1 daire

Fiyat: 138.800 lira ile 147.590 lira arasında değişiyor.

Gaziantep Şehitkamil 2+1, 4+1 daire

Fiyat: 123.118 lira ile 418.412 lira arasında değişiyor.

Karaman Sudurağı 2+1 daire

Fiyat: 140.920 lira ile 171.134 lira arasında değişiyor.

Kırıkkale Merkez 2+1 daire

Fiyat: 114.623 lira ile 154.268 lira arasında değişiyor.

Niğde Ulukışla 2+1 daire

Fiyat: 224.308 lira

Osmaniye Bahçe 1+1 daire

Fiyat: 114.062 lira ile 123.768 lira arasında değişiyor.

Tokat Niksar 3+1 daire

Fiyat: 232.245 lira ile 285.243 lira arasında değişiyor.