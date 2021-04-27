TESK Başkanı Palandöken: Krediyi ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tam kapanma kararına hazırlıklı olmadıklarını belirtti. Palandöken, esnafın kredileri ödeyemediğini, yardımların hibe şeklinde olması gerektiğini ifade etti.

Esnaflar, tam kapanma döneminde kira desteği başta olmak üzere bazı destekler verilmesi gerektiğine dikkat çekerken, yardımların da hibe şeklinde olması çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Bloomberg HT yayınında kabineden çıkan tam kapanma kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Krediyi aldık ödeyemiyoruz, yardımlar hibe şeklinde olmalı" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma kararı beklemediklerini ve karara hazırlıklı olmadıklarını söyleyen Palandöken, işletmelere kira yardımı çağrısında da bulundu.