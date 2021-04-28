TBB: 178 firmanın 38 milyar lira borcu yapılandırıldı

Ekim 2019-mart 2021 dönemi içinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları(FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 355 adet firma (132 grup) alındı.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; kapsama alınan firmalardan 178 firma (52 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Yeniden yapılandıran miktar 38.2 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 43 tanesi imalat sanayi, 2 tanesi enerji, 21 tanesi inşaat, 22 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 18 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,2 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 5 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 30 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermekte.

Söz konusu firmaların 63'ü İstanbul'da, 3'ü Batı Marmara'da, 14'ü Ege'de, 15'i Doğu Marmara'da, 33'ü Batı Anadolu'da, 17'si Akdeniz, 11'i Orta Anadolu'da, 3'ü Batı Karadeniz, 1'i Doğu Karadeniz, 1'i Kuzeydoğu Anadolu, 17'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde.

Ekim 2019- Mart 2021 dönemi içinde, 749 milyon TL'si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon TL'si madencilik ve taş ocakçılığı, 9.314 milyon TL'si imalat sanayi, 5.037 milyon TL'si enerji, 8.977 milyon TL'si inşaat, 1.993 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2.841 milyon TL'si turizm ve 2.635 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 995 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL'si eğitim, 374 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL'si diğer hizmetler, 4.599 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 38.159 milyon TL.