Yeni ekonomi paketi yolda: 100 bin liralık kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reform paketinde bulunan ve kendi görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başladı. NTV'de yer alan habere göre ilave istihdam sağlayan küçük işletmelere, her bir istihdam için 100 bin lira kredi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen ay açıklanan reform takvimi kapsamında çalışmalara başladığı belirtildi. Takvimde haziran sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemelerin, torba teklif haline getirileceği ifade edildi.

NTV'de yer alan habere göre enflasyonda yaşanan yükselişi ve dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak.

Finans kanadında çalışmalar yapmak için ise Finansal İstikrar Komitesi hayata geçirilecek. Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor. Teklifte, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın tek bir belge haline getirilmesi de yer alacak.

İşletmelere yeni kredi desteği

Torba yasada küçük ve mikro işletmeleri ilgilendiren bir destek de var. Küçük ölçekli firmalardan kaynak sıkıntısı çekenlere, istihdam sağlamaları şartıyla KGF destekli kredi sağlanacak.

Her bir çalışan için 100 bin TL kredi hakkı tanınırken, üst limit 500 bin lira olarak belirlendi. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Düzenlemenin kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.