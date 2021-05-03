TÜİK: Enflasyon Nisan'da yüzde 17.14'e yükseldi

Enflasyon, Nisan ayında yükselişine devam ederken, artış piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 16.2'den 17.14'e yükseldi. Piyasada aylık enflasyonun yüzde 1.8 artacağı ve yıllık TÜFE'nin 17.3'e çıkacağı öngörülüyordu.

Dünya'nın aktardığı habere göre, çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17.8 olarak kaydedildi.

Gıda fiyatlarında nisanda aylık yüzde 2.13 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 7.6 artış gösterdi.

Öta yandan üretici fiyatlarında sert yükseliş nisanda da devam etti. Artış ise piyasa beklentilerinin üzerinde. Üretici fiyatlarında nisanda 4.34 artış yaşanırken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 35.17 seviyesine çıktı.