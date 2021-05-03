IIF, Türk Lirası için adil değer tahminini değiştirdi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türk Lirası'nın dolar karşısındaki adil değer tahminini 7.50'den 9.50'ye yükseltti.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, kişisel Twitter hesabında yaptığı bir paylaşım ile kötüleşen piyasa beklentisinden dolayı bu değişikliğe gittiklerini belirtti. Brooks, "2020 yılında Türk Lirası için adil değerimizi artan cari açıktan dolayı iki defa değiştirdik" dedi.

We're changing our fair value for Turkish Lira to $/TRY 9.50 (black). We changed our fair value twice in 2020, due to the sharp widening in the current account deficit. This change is driven by a sharp deterioration in sentiment that's taken place since March. With @UgrasUlkuIIF pic.twitter.com/Nw0BmuHxFI — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 2, 2021

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IIF, nisan ayı başında gelişen piyasalara yönelik tahvil getirilerinin etkisini analiz ettiği değerlendirmesinde Türk Lirası'ndaki son gelişmelerin ardından olası yayılma etkisine yönelik öngörülerde de bulunmuştu.

Raporda, Türk Lirası’ndaki değer kaybının diğer gelişen piyasa para birimlerine de sıçrayabileceği ama yayılma riskinin daha az olduğu belirtilirken, Türk Lirası için 7.50 seviyesindeki adil değerin korunduğu dile getirilmişti.