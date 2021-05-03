CHP'den Merkez Bankası için kanun teklifi

CHP, TBMM'ye Merkez Bankası için kanun teklifinde bulundu. Düzenlemenin yasalaşması halinde, Merkez Bankası’nın hükümetle ilişkisi sadece cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanacak; Merkez Bankası başkanının görevlendirilmesi ve görevden alınması Merkez Bankası Kanunu'nda belirlenen kurallara göre yapılacak ve görev süresi 5 yıla çıkarılacak.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘siyasi etki ve yönlendirmelerden uzak’ bir şekilde temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanması gerektiği belirtilerek, bütün uygulamaların, Merkez Bankası politikalarının bağımsızlığına olan güven arttıkça o ülkelerin parasının değerinin istikrarlı bir seyir izlediğini gösterdiğine işaret edildi.

Paranın değerinin istikrarlı seyretmesinin düşük enflasyon ve düşük faiz sonucunu doğuracağı kaydedilen gerekçede, "Kanun teklifiyle Merkez Bankası’nın, 2001 krizinden çıkılmasında önemli bir işlev görmesini sağlayan hukuki statüyü yeniden kazanması, para politikasını temeli olmayan önermeler yerine, ülke ve dünya ekonomisinin gerçeklerine göre bağımsız şekilde oluşturan, uygulayan ve hesabını veren bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Teklifin kanunlaşması halinde, Merkez Bankası’nın hükümetle ilişkisi sadece cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanacak; Merkez Bankası’ndaki Banka Meclisi üyeleri özel bir kanuna dayanmayan herhangi bir resmi ve özel görev üstlenemeyecek; Merkez Bankası başkanının görevlendirilmesi ve görevden alınması Merkez Bankası Kanunu'nda belirlenen kurallara göre yapılacak ve görev süresi 5 yıla çıkarılacak; Merkez Bankası başkanı özel bir kanuna dayanmayan herhangi bir resmi ve özel görev üstlenemeyecek; Merkez Bankası başkan yardımcılarının atanmasında da Merkez Bankası kanunundaki kurallara uygunluk koşulu aranacak ve bu konuda Merkez Bankası başkanı yetkili olacak.

Düzenlemeyle, Merkez Bankasının reeskonta kabul edeceği ticari senet ve vesikaların üç imza taşıması ve vadelerine en fazla 120 gün kalmış olma koşulu getirilmesi; bankanın yıllık safi karından yüzde 20 oranında ihtiyat akçesi ayırmasının sağlanması ve birikmiş ihtiyat akçesinin Hazine'ye aktarılmasına ilişkin uygulamanın kaldırılması da öngörülüyor.