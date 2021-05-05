Tiger King'in yıldızı kripto para çıkarıyor

Bloomberg HT'nin haberine göre Tiger King belgeselinin yıldızı Carole Baskin kedi severlere özel yeni kripto para CAT’in duyurusunu yaptı. Twitter’dan yaptığı açıklamada kripto paranın çıkarılışını duyuran Baskin, “Kedi nanesinde yuvarlanan vahşi bir kedi gibi mırlıyorum çünkü CAT’i yeni çıkardık ve 117 kripto para arasında hemen 35. sıraya yükseldik” dedi.

I'm purring like a bobcat rolling in catnip because we just launched $cat on https://t.co/pH2gCNtQGf Rocketing up to #35 out of 117 & thinking of ways to reward those who join our "pride" of big cat lovers! Learn more at https://t.co/FTxA8iVV0V pic.twitter.com/PxFiXJqA5k — CaroleBaskin (@carole_baskin) May 4, 2021

​Baskin’in kurduğu hayvan koruma derneği Big Cat Rescue'dan (Büyük Kedi Kurtarma) yapılan açıklamada ise CAT’in bir yatırım ya da para birimi olmadığını, sadece destekçiler için bir hayran tokeni olduğu belirtildi.

Çıkarılan kripto para ile Baskin’in büyük kedi kurtarma merkezinde tur, hediyelik ürünler ya da Baskin’in kendisiyle bir konuşma satın alınabilecek.

Baskin kripto para tercih etmesinin nedeni olarak çok fazla ABD doları basılması ve bunu destekleyecek hiçbir şey dağıtılmaması olduğunu söyledi.

Dogecoin rallisi hız kesmiyor, gözler Elon Musk'ta

Öte yandan Dogecoin son 24 saatte yüzde 50 civarında yükseliş kaydederken, kripto para yatırımcıları SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta ne yapacağına odaklandı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre sabah saatlerinde 0.69 dolar ile rekor tazeleyen Dogecoin, TSİ 11.47’de yüzde 34.30 artışla 0.65 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Dogecoin’in piyasa hacmi de 80 milyar doların üzerine çıktı ve Dogecoin piyasa hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto para birimi oldu. Dogecoin'in toplam piyasa değeripiyasa değerini de geride bıraktı.

Şaka amacıyla yaratılan Dogecoin, Musk’ın 28 Nisan’daki ‘Dogefather’ ve 8 Mayıs’a işaret eden tweet'inden sonra yeniden bir yükseliş ivmesi yakalamıştı. 8 Mayıs’ta ABD’deki Saturday Night Life şovuna katılacak Musk’ın Dogecoin ile ilgili ne açıklayacağı merak ediliyor.