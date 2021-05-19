KOBİ'lerin 58 milyarı takipte

Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) çekiyor.

Kapanmalardan en çok etkilenen küçük ölçekli işletmelerde takipteki alacak oranı sektör toplamının üzerinde gerçekleşiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) sorunlu kredileri takibe atma süresinde tanıdığı esneklik devam etse de KOBİ’ler kredi geri ödemelerinde daha fazla zorluk çekiyor.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacak oranı Mart 2021 itibariyle yüzde 3.79 seviyesindeyken KOBİ kredilerinde bu oran yüzde 6.2 oldu. KOBİ’lerin büyüklüklerine göre de takipteki alacak oranı farklılık gösteriyor. KOBİ’ler içinde sayı olarak en çok yer kaplayan mikro işletmelerde takipteki alacak oranı yüzde 5.5 ve 16 milyar liralık kredi tahsili gecikmiş alacak olarak sınıfl andırılmış. Mikro işletmelerde ortalama kullandırılan kredi büyüklüğü 66 bin lira iken ortalama takipteki alacak büyüklüğü ise 79.2 bin lira oldu. Sayıca daha az olsa da en yüksek kredi hacmine sahip olan orta büyüklükteki işlemlerde ise takipteki alacak oranı yüzde 6.9 ile neredeyse sektör ortalamasını ikiye katlıyor.

250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor. Mikro işletmeler ise 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler. Küçük işletmeler 50 kişiden az çalışanı ve cirosu 25 milyon TL’yi geçmeyenler olurken orta büyüklükteki işletmeler 250 kişiden az çalışanı olan ve cirosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.

Mikro işletmelerde ortalama kredi 66 bin TL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bu tanımlara göre hazırladığı KOBİ kredileri raporunda KOBİ kredilerinin Mart 2021 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 büyüdüğünü belirterek, toplam KOBİ müşteri sayısının ise 2020 başından bu yana hızlı bir artış sergileyerek 4.9 milyona ulaştığını kaydetti. Verilere göre KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi krediler 879 milyar lira olurken ortalama kredi büyüklüğü tüm KOBİ'lerde 177 bin TL iken, mikro işletmelerde 66 bin TL, küçük işletmelerde 458 bin TL ve orta boy işletmelerde ise 1.7 milyon TL oldu.

TBB verilerine göre KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 6.2 oldu. Ancak bu oran ölçeğe göre değişim gösteriyor. Takipteki alacak oranı mikro işletmelerde yüzde 5.5, küçük işletmelerde yüzde 6 ve orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 6.9 olarak belirlendi.

Mikro işletmelerde toplam krediler 290 milyar lira seviyesindeyken, takipteki alacaklar ise 16 milyar liraya geldi. Küçük işletmelerde 301 milyar liralık toplam kredilere karşılık takipteki alacaklar 18 milyar lira oldu. Orta boy işletmelerde ise 347 milyar liralık toplam krediler bulunurken takipteki alacak büyüklüğü de 24 milyar lira olarak belirlendi.

TBB verileri takipteki müşteri sayısına da raporunda yer verdi. Toplam KOBİ müşterilerinin 279 bin adetinin kredileri takibe düşerken mikro işletmelerde ise 210 bin adet müşterinin kredisi takipte. Küçük işletmelerde sayı 53 bin, orta boy işletmelerde ise 16 bin adet olarak belirlendi.