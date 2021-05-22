Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş, Rusya-Türkiye İş Konseyi Resmi Temsilcisi statüsünü aldı

'ROST' Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Sovyetler Birliği Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir alt bölümü olarak 1988'de kurulan Rusya – Türkiye İş Konseyi'nin (RTİK) Resmi Temsilcisi statüsünü aldı.

RTİK, 2005 tarihinde Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın bağımsız tüzel kişilik şeklini aldı ve günümüzde bu şeklin kapsamında faaliyetlerini yürütüyor.

RTİK’in misyonu Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri desteklemek ve etkili bir şekilde geliştirmektir.

Rus-Türk Ticaret Evi ROST, Rus ve Türk şirketler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ‎için 2018 yılında ‎kurulmuş Ankara merkezli bir stratejik işbirliği platformudur.‎ ‎

ROST’un çalışma felsefesi dış ticaret faaliyetlerinde, partner arayışında ve ithalat, ihracat işlemlerinde mümkün olduğunca basit ve kolay şekilde işlerin gerçekleşmesini sağlamak ve bu ‎doğrultuda hizmetler sunmaktır.

ROST, doğrudan üreticileri ve alıcıları buluşturarak ortak projelerin uygulanmasına yardımcı olurken, aynı zamanda Türkiye ve Rusya pazarlarında şirket ve ürün tanıtımını da sağlamakta ve dış ticaret işlemlerine aracılık hizmeti vermektedir.