Bloomberg'den dolar yorumu: Erdoğan'ın faiz takvimi yükseltti

ABD'li haber kuruluşu Bloomberg, TL'deki değer kaybının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece TRT yayınındaki faiz açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre ilgili haberde, 'Erdoğan'ın faiz indirimi için takvimi, TL'yi rekor seviyeye düşürdü' başlığı kullanıldı.

Bloomberg'ün haberinde Erdoğan'ın "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" sözlerine yer verilerek, 'daha düşük faiz oranları için çağrılarını yinelediği ve üstü kapalı bir şekilde yaz aylarını bu kararın alınacağı hedef tarih olarak gösterdiği' belirtildi.

Haberde bu sözlerin ardından TL'nin yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek kurun bir noktada dolar karşısında 8.8'e kadar yükseldiğine dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi: "Türkiye liderinin bu sözleri, dünyadaki merkez bankası yöneticilerinin büyük çoğunluğunun inandığının aksine, düşük borçlanma maliyetlerinin enflasyonu yavaşlatacağına dair alışılmışın dışındaki görüşlerine dair daha uzun açıklamasının parçasıydı."

'Kavcıoğlu üzerindeki baskıyı artırdı'

Bloomberg, Erdoğan'ın daha düşük faiz çağrısının Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu üzerindeki baskıyı artırdığı yorumunu yaparken, "Fakat enflasyonun, resmi hedef olan yüzde 5'in üç katından yüksek olması, Kavcıoğlu'nun henüz faiz indirimi döngüsüne girmesini imkansız kılıyor" ifadelerini kullandı. Bloomberg, "Geçmişte vakti gelmeden yapılan faiz indirimleri TL'nin daha da zayıflamasına yol açtı; bu da nihayetinde tüketici fiyatlarını yükselterek para politikası yetkililerinin faiz indirimlerini daha büyük artışlarla geri çekmesine yol açtı" diye yazdı.

'Piyasa onaylamadı'

Singapur'daki yatırım danışmanlığı şirketi TD Securities'den Asya ve Avrupa stratejisti Mitul Kotecha ise Bloomberg'e demecinde, Erdoğan'ın sözlerinden sonra kurun yükselmesinin, bu açıklamanın piyasada hoş karşılanmadığının göstergesi olduğunu söyledi. Kotecha, "Türk lirasının olumsuz reaksiyonu, ısrarlı bir şekilde yüksek enflasyon görülen bir zamanda böyle bir adımın piyasadan onay almadığının altını çiziyor" dedi.